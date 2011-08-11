Arda Turan'ın yeni formasıyla ilk pozu

T24



'Aranan oyuncu bulundu'

Ujfalusi-Simao güvenoyu verdi



12 milyonun yarısı peşin

İspanya'da en pahalı 4. transfer

Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e gitmesi, İspanyol spor çevrelerinde günün konusu oldu.Atletico Madrid resmi internet sitesinde milli yıldızı taraftarlarına, "Üstün yetenekli Türk" diye tanıttı. Arda’nın, kulüp yönetiminin arzu ettiği, "beceri, hız ve gençlik" özelliklerine sahip olduğuna dikkat çekilerek, "Sadece süper yıldızlar, 24 yaşında olmasına rağmen 7 yıllık profesyonel tecrübeye sahip olabilirler. Arda Turan onlardan biri" ifadeleri kullanıldı.Tanıtım yazısında Arda’nın orta sahada durdurulması zor bir oyuncu olduğu vurgulandı. Başarılı futbolcunun, Türk futbolu ve Milli Takım için çok önemli bir isim olduğunun da altı çizildi. Atletico Madrid kulübü internet sitesine Arda’nın bir reklam filmindeki videosunu da koydu.Arda'nın, Atletico Madrid'e transferi İspanyol basınında geniş biçimde yer aldı. Spor gazetelerinden Marca, "Atletico artık Arda'ya sahip" başlığını atarken, Arda'nın, Atletico Madrid’in aradığı forvet ile orta saha arasındaki futbolcular arasında öncelikli olduğunu yazdı. Haberde, Teknik Direktör Gregorio Manzano’nun Türk yıldızı hemen UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Guimares'e karşı oynatabileceği belirtildi.Milliyet'in haberine göre; AS gazetesi ise yaklaşık 1 yıldır Atletico Madrid'in transfer gündeminde olan Arda Turan'ın sonunda kırmızı-beyazlı kadroya katıldığını duyurdu. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın son dakikaya kadar Arda’yı bırakmak istemediği, ancak milli oyuncunun kararlı tutumu nedeniyle transfere onay vermek zorunda kaldığı ifade edildi.El Mundo Deportivo gazetesi de, "Atletico’nun aradığı orta saha ile forvet arasındaki futbolcu geldi" başlığını attı.Türkiye'de top koşturan Atletico Madrid'in eski yıldızları Tomas Ujfalusi ile Simao Sabrosa, Arda Turan'a övgü yağdırdı. Galatasaray'ın yeni transferi Ujfalusi, Arda'nın önemli özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Topu ayağına aldığı zaman yüzünü kaleye dönerek çok etkili şutlar atabiliyor. İkincisi ise teknik kapasitesi ve pas yüzdesi mükemmel. Atletico'ya çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi. Simao ise Arda'nın, Atletico Madrid'in ofansif gücünü artıracağını söyledi. Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı, "Arda takımdaki kaliteli oyunculara kısa sürede uyum sağlayacaktır. Hem 10 numara pozisyonunda hem de sol kanatta rahatlıkla görev yapabiliyor. Atletico komple bir oyuncuyu kadrosuna kattı" diye konuştu.Arda Turan'ın transferi için Galatasaray ile Atletico Madrid kulüpleri arasında önceki gün imzalanan sözleşmenin detayları ortaya çıktı.Milli oyuncuya karşılık 12 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden İspanyol ekibi bu paranın yarısını peşin olarak verecek. Atletico Madrid kalan 6 milyon euroyu ise 1 yıl içinde ödeyecek.İspanyol kulübü, sarı-kırmızılılara, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon, UEFA Avrupa Ligi'ne girmesi durumunda ise 500 bin euro daha vermeyi kabul etti.Arda Turan, İspanya'da bu sezon gerçekleştirilen en pahalı 4. transfer oldu. Bonservis bedellerine göre yapılan listenin ilk sırasında Real Madrid'in 30 milyon euro karşılığında Benfica'dan kadrosuna kattığı Fabio Coentrao bulunuyor. Udinese'den 26 milyon euroya Barcelona'ya gelen Alexis Sanchez 2. sırada, 21 milyon euroya Villarreal'den, Malaga'ya transfer olan Santi Cazorla ise 3. basamakta yer alıyor. Arda'nın 12 milyon euro ile 4. olduğu listenin 5. sırasında Malaga'nın 11 milyon euroya Lyon'dan transfer ettiği Jeremy Toulalan bulunuyor.