-Arda Turan'ın trafik kazası geçirdiği haberi yalanlandı MADRİD (A.A) - 02.11.2011 - Atletico Madrid Kulübü, oyuncusu Arda Turan'ın trafik kazası geçirdiği yönündeki haberleri yalanlandı. Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Udinese'ye karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam TSİ:20.30'da Vicente Calderon Stadı'nda yaptı. Antrenmana Arda'nın da katıldığı öğrenildi. Atletico Madrid kulübü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında verdiği mesajda ''Atletico'nun antrenmanı yağmur altında bitti. Arda Turan antrenmanı gülümseyerek, ıslanmış biçimde tamamladı'' denildi.