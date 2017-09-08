Arda Turan'ın menajerinden 'Galatasaray' açıklaması

Barcelona ve Milli Takım futbolcusu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a bu sezon transfer olmayacağını söyledi.

Gamaspor'da yer alan habere göre, İspanyol basınında AS ve Marca gazetelerinde Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağına yönelik çıkan haberleri yalanlayan Bulut, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmüyor. İspanya kaynaklı haberler doğru değil. Arda, Barcelona'da devam edecek" diye konuştu.

Barcelona formasıyla 55 maça çıkan Arda Turan, 15 gol ve 11 asistle 26 gole direkt katkı sağladı.