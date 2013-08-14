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Spor

Arda Turan’ın menajeri transfer iddialarına son noktayı koydu

Arda Turan’ın Galatasaray ya da Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde Türk basınında çıkan iddialar, yıldız oyuncunun menajeri tarafından yalanlandı

14 Ağustos 2013 16:48

 

İspanya’da La Liga takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun Türkiye'ye döneceği şeklinde çıkan haberlere hakkında konuştu.

Galatsaray ve Fenerbahçe ile adı geçen Arda Turan'ın transfer düşüncesi olmadığını söyleyen Ahmet Bulut, "Arda Turan en az 1 sene daha İspanya'da kariyerine devam edecek" dedi.

Radyospor'a konuşan Bulut, "Fenerbahçe Kulübü'nden teklif almadık. Öyle bir şey yok. Bunlar doğru haberler değil" diye konuştu.

 

‘Atletico Madrid satmak istemiyor’

 

Atletico Madrid'in Arda'yı satmak istemediğini dile getiren Ahmet Bulut, "Buradaki durum Galatasaray ya da Fenerbahçe değil. Burada önemli olan Atletico Madrid'in tutumu. Atletico Madrid, Arda Turan'ı satmayı düşünmüyor. Onlrı derdi para değil. Onlar Falcao'yu sattı. Arda onlar için çok önemli bir oyuncu. şampiyonlar ligi'nde başarılı olmak istiyorlar, Arda'yı bu yüzden satmak gibi düşünceleri yok" açıklamasını yaptı.

 

‘Kariyer planlamamızda Türkiye yok’

 

Arda'nın bir gün Türkiye'ye hangi takım için döneceği hakkında üstü kapalı açıklama yapan Bulut, "Türkiye'ye dönmeye karar verdiğimiz zaman herkes Arda'nın nerede oynayacağını görür. Bizim kariyer planlamamızda Türkiye yok. O yüzden taraftarlar umutlanmasın. Arda en az 1 yıl daha İspanya'da top oynayacak" ifadelerini kullandı.

 

‘İngiltere ve Fransa’dan da teklif geldi’

 

Öte yandan Arda'ya başka ülkelerden de teklifler geldiğini belirten Ahmet Bulut "Arda'ya yurt dışından başka teklifler de geldi. Ancak satmak istemiyorlar. İngiltere olsun Fransa olsun teklifler geldi. Sadece Türk takımlarına değil, onlara da satmayı düşünmüyorlar. Onun için transfer kapandı" diyerek sözlerini noktaladı.

 

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