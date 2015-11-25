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Spor

Arda Turan'ın kadın cezaevindeki çocuklarının yiyecek masraflarını karşıladığı ortaya çıktı

En fazla 10 çocuğa bir öğretmenin eğitim verildiği anaokulunda, 2 sınıf, 2 oyun odası, uyku odası ve yemekhane yer alıyor

25 Kasım 2015 17:49

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın, 1 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içindeki Adalet Anaokulu'nda eğitim alan çocukların yemek masraflarını karşıladığı öğrenildi      

225'i yabancı uyruklu toplam 881 tutuklu ve hükümlü kadının kaldığı cezaevindeki Adalet Anaokulu'nda, tutuklu ve hükümlülerin 2-6 yaş arasındaki 35 çocuğu eğitim alıyor. Cezaevinde kalan hükümlü ve tutukluların 0-6 yaşındaki çocukları anneleriyle kalabilirken, 2-6 yaş arasındaki çocuklar da anaokulundan yararlanabiliyor.     

En fazla 10 çocuğa bir öğretmenin eğitim verildiği anaokulunda, 2 sınıf, 2 oyun odası, uyku odası ve yemekhane yer alıyor.

2 kadrolu okul öncesi öğretmenin görev yaptığı anaokulundan, cezaevi personelinin çocukları da faydalanabiliyor.      

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının desteğiyle faaliyet gösteren anaokulunun yiyecek masraflarının 1 yıldır, Barcelonalı futbolcu Arda Turan tarafından karşılandığı öğrenildi.      

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