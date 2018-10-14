Arda Turan'ın 'helallik' talebi kabul görmedi; yüklü ceza yolda

Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddia edilen ve yaşanan tartışmada şarkıcının burnunu kıran Arda Turan’a, Başakşehir tarafından yüklü bir ceza kesileceği iddia edildi.

TRT Spor'da Bahri Havadır'ın haberine göre, Başakşehir antrenmanına giden Arda Turan, U21 ile oynanan maçta 40 dakika forma giydikten sonra takım arkadaşları ve teknik heyetten helallik istedi. Fakat kulüp yönetimi bunu kabul etmedi. İddiaya göre, yönetim tarafından Arda Turan'a büyük bir para cezası verilecek ve yine kulübün organize edeceği basın toplantısında Arda Turan tüm Türkiye'den özür dileyecek.

Arda Turan, Berkay ile yaşanan kavgaya ilişkin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni bir açıklama yapıp, kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımda da helallik isteyeceğim” ifadelerini kullandmıştı.

​Arda Turan'ın 10 maçlık cezası, geçen haftaki maçlar itibarıyla son buldu. Abdullah Avcı görev verirse Turan, Kayserispor maçında forma giyebilecek. Arda Turan'ın Başakşehir ile 2020'ye kadar kiralık sözleşmesi bulunuyor.