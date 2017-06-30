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Spor

Arda Turan'ın göbeği 'photoshop'muş

30 yaşındaki oyuncunun son hali İspanyol basınının dikkatini çekti

30 Haziran 2017 15:01

Sezonu bitiren Arda Turan artık futboluyla konuşulmuyor. Milli takımı skandal şekilde bırakan 30 yaşındaki oyuncunun son hali İspanyol basınının dikkatini çekti. Ancak fotoğrafın 'photoshop' olduğu ortaya çıktı.

Aslıhan Doğan ile Mikonos'ta tatilde olan Arda, kız arkadaşıyla Yunan Adası'nda samimi görüntüler verdi; ama İspanyollar'ın dikkat çektiği şey ise bambaşkaydı.

La Liga'da Barcelona forması giyen Arda Turan'ın fazla kiloları İspanyol basınının dikkatini çekti. 30 yaşındaki futbolcunun bir tatil görünütüsü paylaşan AS Gazetesi, "Arda formunu kaybetti" başlığıyla bir haber yayınladı.

Yıldız oyuncu, göbekli haliyle dikkat çekti. Arda'nın bu durumu İspanyollar'ın da gözünden kaçmadı.

Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği ciddi şekilde tartışılır hale geldi. İstenilen forma gelemeyen yıldız oyuncunun geleceği yeni teknik direktör Valverde'ye bağlı.

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