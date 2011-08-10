-ARDA TURAN'IN GALATASARAY MACERASI 12 YIL SÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Galatasaray Futbol Takımı'nın ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Turan, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 12 yılın ardından İspanya'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekibin alt yapısına Altıntepsi Makelspor'dan henüz 12 yaşında transfer edilen Arda Turan, 2000 yılında girdiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yıldızını giderek parlatarak A takım kaptanlığına kadar yükselmeyi başardı. A takıma ilk kez 2004-2005 sezonunda yükselen ve 2005-2006 sezonunun ikinci yarısını ise Manisaspor'da kiralık olarak geçiren Arda, burada ortaya koyduğu başarılı performansla teknik direktör Erik Gerets'in dikkatini çekmeyi başardı. Yıldız futbolcu 2006-2007 sezonundan itibaren Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olurken, özellikle bu sezonun başında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Mlada Boleslav takımıyla İstanbul'da yapılan maçta 2 gol atıp, 1 de asist yapmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. -ADNAN POLAT'IN KAPTAN TERCİHİ OLDU- Galatasaray Kulübü Başkanı olan Adnan Polat, 2009-2010 sezonu başında yeni bir yapılanmaya gidildiğini açıklarken, takım kaptanlığına Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. Kulübün en genç kaptanlarından biri olmayı başararak tarihe geçen Arda Turan, özellikle son yıllarda elde edilen başarısız sonuçların ardından zaman zaman taraftarların da tepkisinin hedefi oldu. Geçmiş yıllarda takımdan ayrılabileceğini duyuran, geride kalan sezonun sonunda ise Avrupa gideceğine kesin gözüyle bakılan Arda'nın, teknik direktör Fatih Terim'in göreve gelmesiyle bu fikrini değiştirdiği ileri sürüle de, 12 yaşında girdiği Galatasaray Kulübü'nden 24 yaşında ayrılmış oldu. -BONSERVİS REKORU- Arda Turan, Galatasaray'dan İspanya'nın önemli ekiplerinden Atletico Madrid'e transfer olurken, kendisi için ödenen bonservis bedeliyle bir rekorun da sahibi oldu. İspanyol ekibi, Arda'nın bonservisi için Galatasaray'a 12 milyon Avro ödeme taahhüdünde bulunurken, bu rakam, Türkiye'den transfer olan yerli bir oyuncu için ödenen en yüksek rakam olma özelliğini de taşıyor. Daha önce Rusya'nın Rubin Kazan takımı, Trabzonspor'dan transfer ettiği Gökdeniz Karadeniz için 8 milyon 700 bin avro vererek bir Türk oyuncu için ödenen en yüksek rakamın sahibi olmuştu.