-ARDA TURAN'IN EN BÜYÜK HAYALİ ŞAMPİYONLUK İSTANBUL (A.A) - 24.07.2010 - Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, bu sezon çok iyi bir takım olacaklarını belirterek, ''En büyük hayallerimden bir tanesi Galatasaray takımıyla şampiyonluk kupasını kaldırabilmek. Bu sene o arzuyu görebiliyorum'' dedi. Galatasaray TV'de yayınlanan ''Clear Kamp Günlüğü'' programına katılan Arda, çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, ''Çok iyi bir arkadaşlık kurduk. Daha çok beraber oluyoruz. Bu sene savaşan bir Galatasaray olacak diye düşünüyorum. Bu sıkıntılı dönemlerden takımımızı çıkartacağız. Buna çok inanıyorum. Şampiyon olmayı çok istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi Galatasaray takımıyla şampiyonluk kupasını kaldırabilmek. Bu sene o arzuyu görebiliyorum. Herkes biraz daha taşın altına elini sokacak diye düşünüyorum. Gerçekten iyi bir takım olduk'' diye konuştu. Takımda çok iyi bir hava olduğunu dile getiren genç futbolcu, şunları kaydetti: ''Ben Galatasaray forması giyen her futbolcuya büyük sevgi ve saygı besliyorum. Hepsini çok seviyorum, hiçbir futbolcuyu saha içinde ayırmam. Buna giden Keita da dahildi, Elano da dahil. Yeni transferlerden Lorik Cana beni çok etkiledi. İnanılmaz bir hırsı ve mücadeleci ruhu var. Agresifliğiyle tam da Galatasaray ruhuna yakışır bir futbolcu diye düşünüyorum. Pino bizim yaşımızda, çok yetenekli iyi özellikleri olan genç bir futbolcu. Elimizden geldiği kadar içimize alacağız, performansını artırması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.'' -''KÖTÜ BİR ETKİ BIRAKMADI''- Arda, Almanya'da Fenerbahçe ile yaptıkları ve 1-0 yenildikleri Spor Toto Gurbet Kupası maçının kendilerinde kötü bir etki bırakmadığını ifade etti. Teknik direktörleri Frank Rijkard'ın Fenerbahçe ile yaptıkları maçı, hazırlık karşılaşması olarak gördüğünü belirten Arda, ''Kazanmak tabi ki önemliydi. Hocamız hazırlık maçı olarak gördü. Çok önemli şeyler aldık bu maçtan. Oyun anlamında istediklerimizi yaptık. Birçok pozisyona girdik. Ben çok memnunum Fenerbahçe maçındaki performansımdan. Futbolun içinde böyle şeyler olabilir. Sezon sonunun ne olacağı bizim için önemli. Kötü bir etki bırakmadı bizde. Çok iyi hazırladığımızı ve çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene daha ağır çalıştık. Çok iyi bir Galatasaray geldiğini düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. -''OTOBÜSTEN İNMEMEMİZ GEREKİYORDU''- Arda Turan, Fenerbahçe maçından sonra taraftarlarla yaşadıkları olaylarla ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti: ''Maçtan sonra oradan çıktık ve 45 dakikada durduk. Bu süre içinde taraftarlarla fotoğraf çektirdik. Fenerbahçeli arkadaşlar geldi, onlarla bile fotoğraf çektirdik. Fakat bazı arkadaşlar aşırı hareketler yaptılar. Biz de çok aşarı tepki göstermedik aslında. Yapmayın gibilerinden bir şeyler söyledik. Sonra küfür ettiler. Tabi sinirlenen arkadaşlar oldu. Ama bizim aşağıya inmekteki amacımız onları yatıştırmaktı, gönüllerini almaktı. Görüntülerde de onların gönlünü almaya çalıştığımız ortada. Bize saldırmayı düşünen arkadaşlar oldu. Belki otobüsten inmememiz gerekiyordu. Ama onların gönlünü almaya gittim. Sonra görüntülerde gördüm ki gönlünü almaya çalıştığım kişi bana küfür ediyor. Farkında değildim, canı sağ olsun. Biz Galatasaraylılardan gelecek her şeye razıyız.'' Olayın basın tarafından çok farklı yansıtıldığını savunan genç futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Orada hiçbir gazetenin muhabiri yoktu. Kulaktan dolma haberle aktarılması çok üzücü. Ama bunlara karşı hiçbir zaman tepkim olmadı. Çünkü ben her zaman Galatasaray'ın menfaatleri için çalışıyorum. Basın mensubu arkadaşlar da başka taraftar için çalışıyor. Bu bir Türkiye gerçeği o yüzden yadırgamıyorum. Hatta zaman zaman beni Galatasaray taraftarıyla karşıya bile getirdiler. Ama ne olursa olsun bunu başaramayacaklar çünkü ben Galatasaray taraftarının içinden biriyim ve Galatasaray'ı çok seviyorum. Hayatımdaki bir çok şeyden kısıyorum. Başka futbolcuların da özel yaşantısı var ama Arda'nın özel yaşantısı hep göz önünde. Çünkü onlar Galatasarday'ın değil, başka tarafın menfaatlerini düşünüyorlar. Taraftar olayına dönersek, orada bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşıldıysak da özür dileriz. Ağzımızdan kimseye karşı bir küfür çıkmadı.''