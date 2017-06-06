Arda Turan'ın, Bilal Meşe'ye saldırı 'gerekçesi' olarak gösterdiği o yazı

Milli takımı taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan'ın 'gerekçe' olarak gösterdiği köşe yazısının 24 Haziran 2016'da Milliyet gazetesinde yayımlanan yazı olduğu öne sürüldü.

Meşe'nin 24 Haziran 2016'daki yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Milli Takım kampında perde arkasında yaşananları yinelemeye gerek yok… Herkes yazdı, çizdi, yorumlarını yaptı! Yaşanmaması gereken olaylar asla bu kötü futbola mazeret olamaz. Primin tartışmalarına girecek halimiz de yok. Efendim 3-4 oyuncunun kilo fazlası dikkatimizi çekti.

Bu oyun profesyonellerin oyunudur. Yediğinize, içtiğinize, kilonuza, yaşam biçiminize dikkat edeceksiniz kardeşim! Zorluk derecesi yüksek bir oyundan para kazanıyorsanız formunuzu hep üst seviyede tutmak zorundasınız. Diyeceğimiz o ki, bu sizin işiniz, ekmek paranız. Kazandığınız parada asla gözümüz yok, helal olsun. İşinize saygı duyacaksınız, ihanet etmeyeceksiniz"

"Haa bir de ailevi sorunlarınızı da asla işinize karıştırmayacaksınız! Hele hele Milli Takım’ın o formasını taşıyorsanız, sorunu kampa taşımak yerine çözümü yine aile içinde arayacaksınız. Ya da bu süreçte rafa kaldırmayı, işinize odaklanmayı bileceksiniz! Artı her işte olduğu gibi, futbolda da dün yoktur, yarın vardır"