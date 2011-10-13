-Arda Turan'ın bakana sürprizi MADRİD (A.A) - 13.10.2011 - Türkiye-İspanya Yatırım Zirvesi açılışına katılmak üzere İspanya'da bulunan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ı Türk iş adamlarıyla yemekte bulunduğu sırada Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan ziyaret etti. Çağlayan, İspanya'da yaşayan Türk iş adamlarıyla yemekte bir araya geldiği sırada, yemeğe futbolcu Arda Turan da katıldı. Turan'la sohbet eden Çağlayan, Turan'a, Atletiko Madrid'de günlerinin nasıl geçtiğini sordu. Turan da İspanyolca öğrenmeye çalıştığını, her gün 2 saat ders aldığını anlattı.