Arda Turan'ın 27 bin 650 liralık paltosu tartışılıyor

Atletico Madrid forması giyen milli yıldız Arda Turan'ın giydiği palto sosyal medyada tartışma konusu oldu. Milli yıldızın, Madrid’den aldığı paltosuna 27 bin 650 TL ödediği öğrenildi.

Kariyerine İspanya'da devam eden Arda Turan, giyim tarzıyla da dikkat çekiyor. Noel tatili nedeniyle İstanbul 'a gelen Arda'nın kıyafetleri sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk'ten Faik Erdemli'nin haberine göre; kariyerine İspanya'da devam eden Arda Turan, önceki gün Burak Yamantürk’ün yaş günü partisine katıldı. ABD’li rap’çi Kanye West’in tarzını anımsatan bir palto giyen milli yıldızın, Madrid’den aldığı paltosuna 27 bin 650 TL ödediği öğrenildi.