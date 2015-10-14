Arda Turan'dan zafer gözyaşları...

Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 yenerek EURO 2016'ya direkt olarak katıldığı maç sonunda kaptan Arda Turan, gözyaşlarına boğuldu.



Arda Turan'ın gözyaşları sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

A Milli Takımımız'ın kaptanı Arda Turan, tarihi İzlanda zaferi sonrası, inancın ödülünü aldıklarını söyledi.

Arda Turan, maç sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yaptı:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Letonya'dan sonra hep söyledik; inanıyoruz, hayal satmıyoruz, savaşacağız diye. Türk halkına bir nebze olsun bir armağan verebildiysek ne mutlu bize. Buralarda, bu seviyelerde olmak, bu turnuvalara gitmek önemli. Bu takım bir yere gittiği zaman her şeyi başarabilecek güçte."