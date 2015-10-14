T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan'dan zafer gözyaşları...

Arda Turan, A Milli Takım'ın İzlanda'yı devirerek Euro 2016'ya gitmesinin ardından saha içinde gözyaşlarına boğuldu

14 Ekim 2015 15:15

Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 yenerek EURO 2016'ya direkt olarak katıldığı maç sonunda kaptan Arda Turan, gözyaşlarına boğuldu.

Arda Turan'ın gözyaşları sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

A Milli Takımımız'ın kaptanı Arda Turan, tarihi İzlanda zaferi sonrası, inancın ödülünü aldıklarını söyledi.

Arda Turan, maç sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yaptı:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Letonya'dan sonra hep söyledik; inanıyoruz, hayal satmıyoruz, savaşacağız diye. Türk halkına bir nebze olsun bir armağan verebildiysek ne mutlu bize. Buralarda, bu seviyelerde olmak, bu turnuvalara gitmek önemli. Bu takım bir yere gittiği zaman her şeyi başarabilecek güçte."

ETİKETLER

arda turangözyaşlarıboğuldututamadıizlandatürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24