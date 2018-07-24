Arda Turan'dan Sütlüce'de yıkılan binanın yanındaki otel inşaatıyla ilgili açıklama

Futbolcu Arda Turan, sabah saatlerinde İstanbul Sütlüce'de yıkılan binanın kendisine ait otel inşaattından kaynaklandığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Turan "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" dedi.

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında, hemen yanında bulunan 4 katlı bina çöktü. Çökmeye, hemen yandaki otel inşaatının neden olduğu ve o otelin de Arda Turan'a ait olduğu öne sürülmüştü.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı: "Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor."

Arda Turan: Ruhsatım var

Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi.

Arda Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.