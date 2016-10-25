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Spor

Arda Turan'dan 'o.....'lu paylaşım!

Kemal Tahir'in sözlerini paylaşan Arda Turan'a çok sayıda tepki geldi

25 Ekim 2016 11:05

Barcelona'da oynayan Arda Turan, sosyal medyada büyük yankı yaratan bir paylaşımda bulundu.

Türk edebiyatının efsanelerinden Kemal Tahir'in fotoğraflı bir sözünün yer aldığı paylaşım sosyal medyada gecenin olayı oldu.

Paylaşımda yer alan ifadeler şöyle: "O.....nun dişisi, erkeği olmaz. O.....luk huydur. Söz verip tutmamak, borcunu inkar etmek, birini casuslamak, arkadan adam vurmak, kendinden zayıfı ezmek; hatta korkmak bile yerine göre o.....luktur."

Arda Turan'ın yaptığı paylaşımın, gönderme olup olmadığı sosyal medyada tartışıldı. 

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