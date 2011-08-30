Arda Turan’dan Metris’e ziyaret

T24

Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan Milli Takım kampı için İstanbul’a geldi.Arda, şike soruşturmasında tutuklananların bulunduğu Metris Cezaevi’ne gitti.Yıldız futbolcunun tutuklanan eski takım arkadaşı Ümit Karan'ı ziyaret etti öğrenildi.Saat 17.00 sıralarında cezaevine giren Arda Turan, yaklaşık yarım saat içeride kaldı.