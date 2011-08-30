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Spor

Arda Turan’dan Metris’e ziyaret

Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan Milli Takım kampı için İstanbul’a geldi.

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - A Milli Takım kampı için İstanbul'da bulunan Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Metris Cezaevi’ne gitti. Arda'nın eski takım arkadaşı Ümit Karan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan Milli Takım kampı için İstanbul’a geldi.

Arda, şike soruşturmasında tutuklananların bulunduğu Metris Cezaevi’ne gitti. 



Yıldız futbolcunun tutuklanan eski takım arkadaşı Ümit Karan'ı ziyaret etti öğrenildi.

Saat 17.00 sıralarında cezaevine giren Arda Turan, yaklaşık yarım saat içeride kaldı.


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