-Arda Turan'dan galibiyet değerlendirmesi MADRİD (A.A) - 31.10.2011 - Atletico Madridli futbolcu Arda Turan, Zaragoza karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ''kaybedilen özgüvenin geri gelmesini sağlayacağını'' söyledi. Arda, maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Üst üste alınan kötü sonuçlardan biraz zor zamanlar yaşadık. Ama çok yetenekli ve karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Yeni bir takım olduğumuz için dönem dönem böyle şeyler olabilir. Biraz zamana, sabra ihtiyacımız var ama her şeyin iyi olacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Atletico Madrid taraftarından ve İspanyol basınından övgüler alan Arda, son haftalarda takımda farklı bir misyon yüklendiğini belirterek, ''Daha farklı bir misyon üstlendim. Daha çok orta sahada oynuyorum. Eskiden daha önde oynuyordum. Ama önemli olan her zaman takıma fayda sağlamak. Ben zaten takım oyuncusuyum. Benim performansım çok önemli değil. Kazanınca kendimi iyi hissediyorum. Kazanmak, kişisel başarılar dahil her şeyin önünde geliyor'' diye konuştu. Arda, La Liga'da forma giyen diğer Türk futbolcularla birlikte şehit askerler ve Van'daki depremzedeler için yaptıkları jestler için ise ''Biz hepimiz memleketimize gönülden bağlı insanlarız, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü ülkemizi çok seven insanlarız. Şehitlerimize de Van'daki depremzedelerimize de çok üzülüyoruz. İnşallah ülkemiz bu zorlu günlerin üstesinden gelecektir. Türk insanı sabırlı insanlardır, birbirine yardımı seven insanlardır, zor günlerde hep birlikte el ele tutuşarak kalkacağız'' değerlendirmesini yaptı. -''Hırvatistan maçı belki de hayatımın en önemli maçları olacak''- Öte yandan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan ile oynanacak play-off maçlarını şimdiden düşündüğünü kaydeden Arda, ''Hırvatistan maçı hayatımın belki de ne önemli iki maçı olacak. O yüzden çok güzel hazırlanıyorum. Çünkü bu Avrupa Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım olarak çok büyük emekler verdik. Umarım bu emeklerin karşılığını alırız'' dedi.