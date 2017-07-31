Arda Turan'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Barcelona forması giyen ve takımdan gönderilmesi gündemde olan Arda Turan, Çin'den gelen teklifleri bir bir reddediyor. Arda'nın gönlünde, kariyerinin çıkış noktasını yakaladığı Galatasaray var...

Habertürk'ün haberine göre; Arda, Galatasaray’da görev yapan dostları aracılığıyla yönetime haber gönderip şunları söyledi:

“Galatasaray deyince akan sular durur”

“Çinden gelen teklifler kazandığım 7 milyon Euro’nun 2 katı. Ancak ben Uzak Doğu’yu düşünmüyorum. Galatasaray benim için çok özel. Buradaki kazandığımın altında bir rakama hayır demem. 5 milyon Euro civarında bir teklif gelirse kabul ederim.

Ailemle daha çok zaman geçirmek, huzurlu olduğum yerde futbol oynamak, beni seven insanlarla birlikte olmak istiyorum. Ben bugüne kadar kazandığım her şeyi Galatasaray sayesinde kazandım. Benim için kutsal olan parçalı formayı yeniden giymek isterim. Galatasaray deyince akan sular durur."