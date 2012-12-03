Arda Turan'dan Fenerbahçe kampı açıklaması

A.Madrid'de forma giyen Arda Turan BeyazTV Beyaz Futbol programından Ertem Şener ile yaptığı telefon görüşmesinde Fenerbahçe Basketbol takımının kampını ziyaret etmesiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Arda Turan "Oğuz Savaş benim sınıf arkadaşım, Ömer abiyle beraber tatil yaptık yıllarca. Bir de yani hiç bir şey olmasa da ben burda aynı zamanda Türk Milli takımının kaptanı olarak bulunuyorum Madridde. Ülkemizin hangi takımı gelirse onun kampına giderim. Ben buraya gelen öğrencilere bile yardımcı oluyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara bir hoş geldiniz demekte bir şey yok. Herkes söyler Metin Oktay jübilesinde Fenerbahçe forması giydi diye. Oraya gittiğim insanlarda benim ne kadar Galatasaraylı olduğumu biliyorlar. Bunda birşey yok ki. Ben zaten Galatasaraylının gösterdiği örnek davranışı gösteriyorum. Tamam ülkemizde yine yapalım yine tartışalım yine olsun ama yurt dışına çıktığımızda artık bu işleri bırakmamız lazım. Bizim böyle destek vermemiz lazım ki, ülke daha ileriye gitsin. Bunun üzerinde konuşulacak birşey yok. Bunu söyleyen insanlar cahil insanlardır. Bunlara cevap vermeye bile gerek yok. Zaten Maçı kaybettik bunları hiç düşünmemek lazım" dedi.