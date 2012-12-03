T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan'dan Fenerbahçe kampı açıklaması

Turan: Oraya gittiğim insanlarda benim ne kadar Galatasaraylı olduğumu biliyorlar

03 Aralık 2012 00:42

 

A.Madrid'de forma giyen Arda Turan BeyazTV Beyaz Futbol programından Ertem Şener ile yaptığı telefon görüşmesinde Fenerbahçe Basketbol takımının kampını ziyaret etmesiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
 
Arda Turan "Oğuz Savaş benim sınıf arkadaşım, Ömer abiyle beraber tatil yaptık yıllarca. Bir de yani hiç bir şey olmasa da ben burda aynı zamanda Türk Milli takımının kaptanı olarak bulunuyorum Madridde. Ülkemizin hangi takımı gelirse onun kampına giderim. Ben buraya gelen öğrencilere bile yardımcı oluyorum. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara bir hoş geldiniz demekte bir şey yok. Herkes söyler Metin Oktay jübilesinde Fenerbahçe forması giydi diye. Oraya gittiğim insanlarda benim ne kadar Galatasaraylı olduğumu biliyorlar. Bunda birşey yok ki. Ben zaten Galatasaraylının gösterdiği örnek davranışı gösteriyorum. Tamam ülkemizde yine yapalım yine tartışalım yine olsun ama yurt dışına çıktığımızda artık bu işleri bırakmamız lazım. Bizim böyle destek vermemiz lazım ki, ülke daha ileriye gitsin. Bunun üzerinde konuşulacak birşey yok. Bunu söyleyen insanlar cahil insanlardır. Bunlara cevap vermeye bile gerek yok. Zaten Maçı kaybettik bunları hiç düşünmemek lazım" dedi.
 

ETİKETLER

arda turanfenerbahçe kampı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24