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Spor

Arda Turan'dan EURO 2016'ya veda paylaşımı: Bu sefer ben ağlamadım...

"Bu fotoğrafa baktığımda..."

23 Haziran 2016 12:05

EURO 2016'da İrlanda'nın İtalya'yı yenmesiyle en iyi üçüncüler arasına giremeyip şampiyonaya veda eden Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yaptı.

Milli Takım futbolcularının kampta bir arada olduğu fotoğrafı paylaşan Arda Turan, altına şu notu düştü:

"Bir masaya oturduk. Hep beraber üzüntülerimizi, sevinçlerimizi koyduk ortaya. Kocaman adamların ağladığını gördüm. Bu sefer ben ağlamadım, teselli tarafındaydım. Kardeşinin gözyaşı bazen kendininkinden kıymetli oluyor. Bu fotoğrafa baktığımda her halleriyle gurur duyduğum arkadaşlarımı gördüm. Bir ömür boyu da öyle göreceğim. Bu akşam herkese olduğu gibi bize de zordu. Hala da zor ama bütün bunları bıraktığımızda, geriye bayrağımız, ülkemiz, milletimiz kaldı. Biz sizler için buradaydık, bayrağımızı dalgalandırabilmek için. Az da olsa bunu yaptığımıza inanıyorum. Futbolla ilgili elimizden geleni yaptık, bazen futbol böyle olmuyor. Sizin bu futbolla ilgili kırgınlığınız, üzüntünüz kızgınlığınız varsa başımızın üstüne. Biliriz ki halkımız bizi çok sevdiğinden böyle yapar... Bize gelince hakkımız varsa helaldir... Siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz, benim güzel ülkem. İyi geceler, hayırlı sahurlar."

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