Arda Turan'dan başsağlığı mesajı

Soma’da meydana gelem maden faciasının ardından, Atletico Madrid'in bu sabah yapılan antrenmanda ayakta güçlükle duran Arda'yı takım arkadaşları zor teselli etti. Atletico Madrid Kulübü bu görüntüleri resmi web sayfasında yayınlayarak "Arda Turan ve Atletico Madrid Kulübü Soma'da maden kazasında hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor" mesajı yayınladı. Türkiye Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın bu elim kaza ile zor anlar geçiren yakınlarının acısını paylaşıyor ve ailelerine başsağlığı diliyor denilen mesajda Arda'nın ve kulübün tüm desteğinin madenci ailelerinin yanındadır" denildi.

32.Gün programına konuşan Arda Turan’ın başsağlığı mesajı şöyle: