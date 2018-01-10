Arda Turan’dan Barcelona’ya: Kalıp 20 milyon Euro daha kazanabilirim

Barcelona'da gönderilecekler listesine sezon başında konulan Arda Turan için Başakşehir’in kiralama isteği Bugün Barcelona Yönetim Kurulu tarafından değerlendirelecek ve karar verilecek.

Öte yandan Sözcü/Skor'da yer alan habere göre Barcelona Transfer Komitesi ile bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, ‘’Arda, İstanbul’a dönmek istiyor. Barcelona’da kalarak iki yılda sizden 20 milyon Euro da alabilir ancak böyle bir yolu tercih etmiyor. Gereken anlayışı gösterin’’ dediği belirtildi.

Barcelona’ya kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro ödemeyi kabul eden Başakşehir, Arda Turan’ın 8 milyon Euro'luk yıllık maliyetinin de yarısı olan 4 milyon Euro'luk rakamı kabul etti. Arda Turan için Barcelona’ya 1.5 yıllık sözleşme karşılığında 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemeyi planlayan Başakşehir, Arda Turan’a ise 6 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak ve bu ödemenin yüzde 50’sini Barcelona ile Başakşehir’in ortak sponsoru olan firma tarafından karşılanmasını sağlayacak.

Fransa ve İtalya’dan da teklifler var

Arda Turan ile transfer konusunda anlaşmaya varan Başakşehir, bugün Barcelona Yönetim kurulunda yapılacak olan toplantıdan çıkacak olan kararı beklemeye başladı. İtalya, Fransa ve Çin’den teklifler de alan Barcelona, Arda Turan’ın Çin’e gitmek istememesinden dolayı Fransa ve İtalya’dan gelen teklifleri de değerlendiriyor. Öncelikli olarak Arda Turan’ı satmak isteyen Barcelona, Fransa ve İtalya’dan gelen tekliflerin yanı sıra Başakşehir’in de teklifini bugün masanın üzerine koyacak ve süreçte Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

‘’Barcelona’da kalarak 20 milyon Euro daha kazanabilir’’

Barcelona Transfer Komitesi ile bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, “Arda Turan, İstanbul’a dönmek istiyor, Başakşehir ile anlaştı ve gelen diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona’da kalarak iki yılda sizden 20 milyon Euro da alabilir ancak böyle bir yolu tercih etmiyor. Gereken anlayışı gösterin” ifadelerini kullandığı öğrenildi.(Sözcü/Skor)