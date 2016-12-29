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Spor

Arda Turan'a rekor teklif

Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan, Arda Turan'a yıllık 15 milyon Euro önerdi

29 Aralık 2016 11:34

İspanyol gazetesi Sport, Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan'ın Arda Turan için Barcelona'ya 40 milyon Euro teklif ettiklerini ileri sürdü.

Sport gazetesi kapağında yer alan haberde, milli futbolcu Arda Turan'a yıllık 15 milyon Euro maaş teklif edildiği yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın bir diğer önemli gazetesi El Mundo Deportivo, 29 yaşındaki yıldızın bu sezonki formu ile birlikte Çin ve Avrupa kulüpleri için cazip bir seçenek haline geldiğini yazmıştı.

Barcelona ile bu sezon 19 maça çıkan ve 11 gol, 7 asistlik performans sergileyen Arda Turan, Lionel Messi ve Luis Suarez'in ardından takımın en golcü 3. oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Beijing GuoanArda TuranBarcelona transfer

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