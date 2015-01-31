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Arda Turan'a 'krampon'lu doğum günü pastası

Arda Turan, yan hakeme sinirlenerek kramponunu fırlatmıştı

31 Ocak 2015 12:46

İngiltere Championship'de mücadele eden Ipswich Town'un altyapısında oynayan küçük futbolcular, Arda Turan’ın doğum gününü kutladı. Atletico Madrid Barcelona maçında yan hakeme kramponunu fırlatarak gündeme gelen Arda’nın doğum günü pastasının ‘krampon’ şeklinde olması dikkat çekti.

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Turan'a doğum gününde sürpriz bir kutlama geldi.

İngiltere Championship'de mücadele eden Ipswich Town'un altyapısında oynayan küçük futbolcular, yıldız futbolcunun doğum gününü kutladı. Arda Turan kendi Instagram hesabından küçük futbolcuların anlamlı videosunu paylaştı.

 

Krampon şeklinde pasta

 

İspanya Kral Kupası maçında Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmada Arda Turan'ın yardımcı hakeme kramponunu fırlatması büyük yankı uyandırmıştı. Olay sosyal medyada ve İspanya basınında çok konuşulurken, Madrid’e giden Ipswich Town’un genç oyuncuları da yıldız oyuncuya 28. yaş gününde Atletico Madrid armalı krampon şeklinde pasta hediye ederek sürpriz yaptı.

İspanyol basınında Arda Turan'ın kramponlu pastayla çekilen fotoğrafının yayımlanmasının ardından sosyal medyada milli futbolcuya tepki gösteren yorumlar yer aldı.

 

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