Arda Turan'a İngiltere'den dev talip

İngiliz devi Manchester United, Atletico Madrid forması giyen Arda Turan'a talip oldu.

İngiliz basını, Kırmızı Şeytanlar'ın, teknik direktör David Moyes tarafından birkaç maçtır izlenen Arda Turan için Atletico Madrid'e bu hafta içinde teklifte bulunacağını iddia etti.

27 yaşındaki milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ise Arda Turan'a Manchester United'ın teklifte bulunduğunu doğruladı.

Ada futboluna duyduğu ilgiyi gizlemeyen yıldız futbolcunun, Atletico Madrid taraftarının sevgilisi olmasından dolayı İspanyol ekibinden ayrılmasının kolay olmayacağı belirtildi.