Arda Turan’a dev talip

Atletico Madridli milli futbolcu Arda Turan için İspanyol devi Barcelona'nın 41 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Barcelona'nın ilk etapta 35 milyon Euro teklif etmesi beklendiği öne sürüldü.

Milli futbolcu Arda Turan, Atletico Madrid forması ile bu sezon sergilediği performansla tüm Avrupa'nın gözdesi haline gelmişti. Bu sezonu Real Madrid ve Barcelona gibi dev takımların arasından sıyrılarak şampiyon olarak tamamlayan Atletico Madrid, devre arasında Arda'nın sözleşmesini yenileyerek maaşını 2 milyon 700 bin Euro'dan 3 milyon 800 bin Euro nete çıkartmıştı. Ama bunun karşılığında da 24 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini 41 milyon Euro'ya çekmişti.

3puan.com’un haberine göre, Milli futbolcuyu Barcelona istiyor. Oyun sistemlerine çok uygun buldukları Arda'nın özellikle 2 sezondur La Liga'da büyük bir çıkış yaptığını düşünen Barça'lı yetkililer transfer için düğmeye bastılar.

Barcelona'nın Arda'nın serbest kalma maddesi 41 milyon Euro üzerinden pazarlık yapacağı öğrenilirken, transferin oyuncu ile anlaşılması halinde 30-35 milyon Euro arasında bir rakama bitebileceği iddia edildi.

Galatasay’a piyango

FIFA'nın yeni transfer yönetmeliğine göre, bir futbolcu transfer olduğunda onu 23 yaşına kadar yetiştiren kulüpler dayanışma bedeli adı altında toplam transfer tutarından yüzde 5'i paylaşıyorlar.Bu sebepten dolayı Arda Barcelona'ya 35 milyon Euro'ya transfer olursa Galasataray transferden 1 milyon 750 bin Euro almaya hak kazanacak.