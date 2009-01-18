Arda Turan'a dava

Emniyetin hazırladığı rapor sonrasında savcılık, 'Dikkatsizlik sonucu adam yaralama' suçundan Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan hakkında soruşturma başlattı.



Galatasaraylı Arda Turan, 2 Ocak Cuma günü, Fenerbahçeli futbolcu arkadaşı Emre Belözoğlu'nun Swissotel'deki düğününe katıldı.



Düğünün ardından arkadaşlarıyla gece kulübü Şamdan'a giden Arda, geç saatlere kadar burada kaldı. Daha sonra Porsche marka otomobiline binen Arda, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesi'nin karşısında bulunan benzin istasyonu yakınlarında, yolun da ıslak olması nedeniyle, direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Arda'nın lüks otomobili, önce yol kenarındaki bariyerlere ardından da aydınlatma direğine çarptı. Emniyet kemerinin kurtardığı Arda, otomobilinden yaralı olarak çıkarken, hurdaya dönen araç, Doğuş Grubu'nun Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki garajına çekildi.



Arda'nın yaptığı kazaya, ilk olarak İstinye Karakolu'nda görevli polisler müdahale etti. Polisler, yaptıkları incelemenin ardından hazırladıkları dosyayı, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi.



Dosyayı inceleyen savcılık, Arda hakkında, "Bir kişinin taksirle (dikkatsizlik sonucu) yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlattı.



Olayı soruşturan savcı, gerek gördüğü takdirde Arda'nın ifadesine başvuracak.



Soruşturma sonunda Arda hakkında kamu davası açılıp açılmayacağı belli olacak.

