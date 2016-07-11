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Spor

Arda Turan'a Chelsea talip oldu

Barcelona'nın kadroda düşünmediği Arda Turan için İngiliz devi Chelsea devreye girdi

11 Temmuz 2016 18:54

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın yeni sezon planlarında bulunmayan Arda Turan için Chelsea resmi teklifte bulundu.

41 milyon bonservis bedeli ile Atletico Madrid'den transfer ettiği Arda Turan'dan geçtiğimiz sezon istediği verimi alamayan ve milli futbolcunun da EURO 2016'daki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından teklifleri değerlendirme kararı alan Barcelona, Arsenal'in ardından Chelsea ile de masaya oturdu.

sporx'in haberine göre; İtalyan Conte ile beraber yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Chelsea, Arda Turan için Barcelona ile görüşmelere başlarken; Katalan temsilcisinin belirlediği 25 milyon euroluk bonservis bedeli transferi çıkmaza sürüklüyor.

Chelsea'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini de geri çeviren Barcelona'nın bonservis bedelinde maksimum 20 milyon Euro seviyesine ineceği ifade edilirken; Londra temsilcisinin bu hafta içerisinde yeniden pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

 

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