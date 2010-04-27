Arda Turan'a başkan sahip çıktı

T24 - Adnan Polat, Arda Turan'ı savundu !.. Eleştirilen kaptan Arda Turan'a sahip çıkan Polat, "Arda'ya yapılanlara demir dayanmaz! Arda hiç bir yere gitmiyor! Arda'yı hayal edenler bunu epeyce ertelemek zorunda!" diye konuştu.



Lig TV'den Bahri Havadır'a konuşan ve Arda'nın sistemli olarak yıpratıldığını iddia eden Polat "Arda'ya yapılanlara demir dayanmaz; eğilir ve bükülür. Sportif başarısızlıkta günah keçisi olarak gösterilmek isteniyor. Üç yılda 200 maç oynamış bir futbolcuya yapılanlar yanlış. Lütfen herkes onu rahat bıraksın" dedi.



Sık sık ortaya Arda'nın yurt dışına gönderileceği şeklinde iddialar atıldığını hatırlatan Polat "Benim Arda ile yolları ayırmak, başka takıma transfer etmek, para kazanmak gibi bir düşümcem asla yok. Artık dilimde tüy bitti. Aynı şeyleri söylemekten utandım. Arda hiç bir yere gitmiyor. Ne biz gönderiyoruz, ne de kendisinin ayrılma gibi bir isteği oldu. Çünkü bana sözü var" ifadelerini kullandı.



Arda'nın 15 milyon Euro bonservis ile yurt dışına gönderileceği haberlerine de değinen Polat "Kaptanımızla beş yıllık sözleşmemiz var. Çocuğu artık herkes rahat bıraksın. Benim kaptanımın parayla pulla işi olmaz. Yazılıp çizilen rakamları ne ben telafuz ettim, ne de başkaları. Olsa böyle bir teklif açık açık söylemekten çekinmem. Arda 'Kupa kaldırmadan hiçbir yere gitmem' dedi. Ama bazıları sanki Arda'nın gitmesi için çaba harcıyor... Arda gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için her açıdan şanslıyız. Arda'yı hayal edenler bunu epeyce ertelemek zorunda. Çünkü Arda artık Galatasaray ile özdeşleşmiş durumda" diye konuştu.







