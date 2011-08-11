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Spor

Arda Turan'a "Maradona" benzetmesi MADRİD (A.A)

11 Ağustos 2011 15:13

-Arda Turan'a "Maradona" benzetmesi MADRİD (A.A) - 11.08.2011 - İspanyol basını, Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan'la ilgili haberlere bugün çok daha geniş yer ayırırken, Türk futbolcu için, ''Boğazın Maradona'sı, Türkiye'nin Beckham'ı'' benzetmesinde bulundu. AS gazetesi, ''Türkiye'nin Beckham'ı Arda Turan'' başlığı altında verdiği haberinde, Arda'nın mükemmel bir futbolcu, Galatasaray için bir sembol ve stat dışında da beklentiler yaratan bir kişi olduğunu yazdı. Arda'nın, Türkiye'den ayrılmak istemesindeki sebeplerden birini, ''Özel hayatında daha fazla mahremiyet istemesi'' olarak gösteren AS, ''Arda ve sevgilisi Sinem Kobal, Madrid'de birlikte yaşayacak ve daha rahat bir yaşam, yeni bir gelecek arayacak. Yeni bir hayat Arda'nın Atletico'da maksimum randıman vermesine yardımcı olacaktır. Artık Madrid Arda'dan sadece tek bir haber bekliyor, o da sahada yapacakları'' ifadesini kullandı. -30 milyon avroluk bonservis iddiası- Galatasaray'dan 12 milyon avro karşılığında alınan Türk futbolcunun 16 Ağustos'ta Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağını hatırlatan İspanyol gazetesi, Atletico'nun yeni sözleşmede Arda'nın bonservis bedelini en az 30 milyon avro olarak belirleyeceğini ileri sürdü.  -''Boğazın Maradona'sı''- El Mundo Deportivo gazetesi ise neredeyse Arda için özel bir ek yayımladı.  ''Turan; Günümüzdeki en iyi Türk futbolcu bugün Madrid'e geliyor. Arda, yeteneği ve medyatikliğiyle Atletico'ya yeni bir sponsor getirebilir'' diye yazan gazete, Türk futbolcuyu, ''Boğazın Maradona'sı'' olarak tanıttı.  İç sayfasındaki haberlerde Türk futbolcuyu, ''Atletico için bir yıldız'' diye sunan El Mundo Deportivo, Arda'nın sahadaki oyunuyla, Hagi ve Messi ile kıyaslandığını belirtti. 

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