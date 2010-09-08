-ARDA TURAN YÜZ GÜLDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Galatasaray'da kalıp kalmayacağı uzun süre tartışılan, geride kalan sezonda ise sarı-kırmızılı taraftarlarla zaman zaman karşı karşıya gelen Arda Turan, son dönemdeki performansıyla hem parmak ısırtıyor, hem de yüz güldürüyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın etkili ismi olurken, (A) Milli Takım'da da performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Transfer sezonunun son gününde İspanyol ekibi Atletico Madrid'in teklifini sert bir dille geri çeviren Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı olarak izlemeyi sürdürmek istediği Arda, bu sezon sergilediği oyun ve takımına sağladığı katkıyla yıldızını parlatmayı başardı. Sezona UEFA Avrupa Ligi'ndeki OFK Belgrad maçlarıyla başlayan Galatasaray'da Arda, 2 maça 3 gol sığdırmayı başarırken, Karpaty maçlarında ise sergilediği futbol takımının turu geçmesi için yeterli olmadı. Spor Toto Süper Lig'de ise geride kalan 3 maçta gol bulamayan Arda, verdiği gol paslarıyla dikkati çekti. -MİLLİ TAKIMIN DA YILDIZI- Arda Turan, Hollandalı teknik adam Guus Hiddink yönetiminde yeniden yapılanan (A) Milli Futbol Takımı'nın da en etkili isimleri arasına girdi. Milli takımın yaptığı son 6 maçın 5'inde gol bulan Arda, ne kadar önemli bir silah olduğunu bir kez daha gösterirken, yükselen form grafiğiyle de hocalarının yüzünü güldürdü.