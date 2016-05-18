Arda Turan yılın en kötü 11'ine seçildi

İspanya'nın spor gazetesi AS'da yer alan değerlendirmede, 2015-2016 sezonun en iyileri ve en kötü transferlerinden oluşan ilk 11'de yer alan futbolcular listelendi.

Barcelona'nın sezon başında transfer etmesine rağmen FIFA'nın cezasından dolayı ocak ayına kadar oynatamadığı Arda Turan ve Aleix Vidal, en kötülerin ilk 11'inde yer aldı.

CnnTürk'ün haberine göre; Arda için yapılan yorumda, "Barcelona'nın en pahalı transferi olmasına rağmen ilk 11'de bir yer bulamadı. Barça gibi çok gol atan bir takımda oynadığı toplam 25 maçta sadece 2 gol atabildi" ifadeleri kullanıldı.

La Liga'nın en kötü 11'i

Matthew Ryan (Valencia), Aleix Vidal (Barcelona), Daniele Bonera (Villarreal), German Pezzella (Real Betis), Danilo (Real Madrid), Arda Turan (Barcelona), Rafael Van der Vaart (Real Betis), Hachim Mastour (Malaga), Kakuta (Sevilla), Alvaro Negredo (Valencia), Jackson Martinez (Atletico Madrid).

Bakambu en verimli 11'de

Gazete, az bonservis ödenerek en çok verim alınan transferlerden oluşan en iyiler ilk 11'ini de oluşturdu.



Geçen sezon Bursaspor'dan Villarreal'e 7,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satılan Cedric Bakambu'nun da yer aldığı liste şöyle:

Areola (Villarreal), Montoya (Real Betis), Bigas (Las Palmas), Filipe Luis (Atletico Madrid), Casemiro (Real Madrid), Keko (Eibar), Konoplyanka (Sevilla), Marco Asensio (Espanyol), Lucas Vazquez (Real Madrid), Borja Baston (Eibar), Bakambu (Villarreal).