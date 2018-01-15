T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

Kaptan Emre'den Arda'ya yakın ilgi Milli futbolcu Arda Turan, imza töreninin ardından Medipol Başakşehir ile ilk idmanına çıktı

15 Ocak 2018 15:03

Kaptan Emre\'den Arda\'ya yakın ilgi

Milli futbolcu Arda Turan, imza töreninin ardından Medipol Başakşehir ile ilk idmanına çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanı kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulübün sponsor yöneticileri de takip etti.
Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Arda\'nın neşeli olduğu görüldü. Ayrıca idman öncesi takımın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile Arda Turan, saha içinde uzun süre keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çalışma sırasında da iki tecrübeli ismin konuşmaları devam ederken hasret giderdikleri gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Arda\'dan detaylar
- Genel görüntüler

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kaptan Emre ArdaArda TuranMedipol BaşakşehirTeknikAbdullah AvcıGöksel GümüşdağYeniArdaAyrıcaEmre BelözoğluGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ AntrenmandanGenelKAMERA ALİ DANAŞDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24