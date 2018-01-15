Arda Turan yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

Kaptan Emre\'den Arda\'ya yakın ilgi

Milli futbolcu Arda Turan, imza töreninin ardından Medipol Başakşehir ile ilk idmanına çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanı kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulübün sponsor yöneticileri de takip etti.

Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Arda\'nın neşeli olduğu görüldü. Ayrıca idman öncesi takımın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile Arda Turan, saha içinde uzun süre keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çalışma sırasında da iki tecrübeli ismin konuşmaları devam ederken hasret giderdikleri gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

- Arda\'dan detaylar

- Genel görüntüler

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA