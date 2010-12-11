-ARDA TURAN YEDEKLER ARASINDA İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'ndaki son lig maçına çıktı. Hizmete 1964 yılında giren ve 36 yıl hizmet veren Ali Sami Yen Stadı'nda, Türk futbolu adına tarihi maçlara çıkan, bir çok önemli başarıya imza atan sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği mücadelesiyle bu mekandaki son lig karşılaşması için sahada yer aldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın 15 Ocak Cumartesi günü açılışının yapılacağını duyurduğu Türk Telekom Arena'da sezonun ikinci yarısına başlayacak Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'ndaki son resmi karşılaşmasını ise Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'ndaki Beypazarı Şekerspor'a karşı 11 Ocak salı günü oynayacak. Öte yandan, sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlar ve açtıkları pankartlarla Ali Sami Yen Stadı'na veda ettiler. Taraftarlarca; ''Ali Sami Yen Stadı/Hayatımın tam ortası/Nice şampiyonlukların/Zaferlerin mekanı/Her köşende bir anın var/Hüzünler ve mutluluklar/Gözümde yaş kalbimde sızın/Zaman ayrılık zamanı'' tezahüratı yapılırken, ayrıca, ''Aslantepe bekliyor'', ve ''Seni yıkacak dozerin...'' pankartları açıldı. -TARAFTAR SOĞUK DİNLEMEDİ- İstanbul'da etkili olan soğuk hava, Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasına taraftarların ilgisini düşürmedi. Gün boyunca oldukça soğuk bir havada devam eden yağmur ve kar yağışın rağmen karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarların sayısında düşüş olmazken, Ali Sami Yen Stadı'nın tribünleri önemli ölçüde doldu. -ARDA YEDEKLER ARASINDA- Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 3 ayı aşkın bir süredir forma giyemeyen kaptan Arda Turan, Gençlerbirliği maçının yedekleri arasında yer aldı. Galatasaray takımıyla son maçına 29 Ağustos'ta Eskişehirspor karşısında çıkan, ardından 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki Belçika maçında sakatlanan Arda, uzun bir aradan sonra yeniden kadroda kendisine yer buldu. Öte yandan, sakatlıkları devam eden Milan Baros ile Mustafa Sarp, Gençlerbirliği karşısında yer alamadılar. Ayrıca, Beşiktaş derbisindeki performansıyla eleştirilerin hedefi olan Ali Turan, teknik direktör Gheorghe Hagi tarafından Kasımpaşa maçı sonrası, Gençlerbirliği mücadelesinde de kadroya alınmadı. -KAZANAN KADRO DEĞİŞMEDİ- Teknik direktör Gheorghe Hagi, Galatasaray takımında kazanan kadroyu değiştirmedi. Sarı-kırmızılı takımın 4 maç üst üste kazanamamasının ardından Kasımpaşa mücadelesini 3-0'la geçmeyi başaran ilk 11, teknik direktör Hagi tarafından Gençlerbirliği maçında da değişiklik yapılmadan sahaya sürüldü. -MUHALEFET TRİBÜNDE- Galatasaray'da muhalif kanadın önemli isimleri arasında yer alan Faruk Süren ve Ali Dürüst, Gençlerbirliği maçını izleyenler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı yönetim aleyhine son dönemde yaptıkları açıklamalarla dikkati çeken Süren ve Dürüst, maç öncesi protokol tribününde yerlerini alırlarken, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'la da el sıkışarak bir süre sohbet ettiler.