Arda Turan: Yanlış anlaşıldım

T24 - Milli futbolcu Arda Turan, 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Türkiye ile Kazakistan arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamaların yanlış anlaşılmasından ve farklı yönlere çekilmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi.



Yıldız futbolcu, yaptığı yazılı açıklamada, "2 Eylül Cuma akşamı oynanan Türkiye-Kazakistan maçı sonrasında yapmış olduğum açıklamaların yanlış anlaşılmasını ve konunun çarpıtılarak farklı yerlere çekilmesini üzüntüyle izliyorum" ifadesini kullandı.



Ülkesini ve milletini ne kadar sevdiğinin, milli takım forması ile sergilediği futbolla ortada olduğunu vurgulayan Arda Turan, şunları kaydetti:



"Hatta milli takımda, kendi takımımdan daha iyi oynadığım için eleştirilmiş bir oyuncuyum. Kazanmak için hırsımı, attığım golden sonra ay-yıldızlı formama olan aşkımı herkes çok açık olarak gördü. Maç sonrası ortamın sıcaklığı ile yaptığım açıklamada ülkemde her gün yaşanan ölümlere, gelen şehit haberlerine olan üzüntümü dile getirmek istedim.



Beni daha da çok üzen ise açıklamalarımdan kimsenin ölmemesi temennisinin alınmayıp, olayların başka yönlere çekilmesi olmuştur. Özellikle kendi ailesinden de şehit vermiş, ülkesini seven bir Türk vatandaşı olarak, konu hakkındaki hassasiyetimin doğru anlaşılması gerekir.



Şu çok iyi bilinmelidir ki ben futbolcuyum ve işim sahada konuşmak. Temiz duygularla söylediğim şeylerin siyasetten kullanılmasına şiddetle karşıyım. Lütfen kimse beni bu tartışmaların içine çekmesin."





