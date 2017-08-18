Arda Turan ve Ronaldo'dan 'Barcelona' mesajı

Barcelona’da forma giyen futbolcu Arda Turan ve Real Madrid'in oyuncusu Ronalda Barcelona'da gerçekleşen saldırıya ilişkin mesaj yayınladı.

Arda Turan, bugün Barcelona'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. "Birlik olma vakti" diyen oyuncu, "Dualarım hayatını kaybedenler ve onların aileleriyle" mesajını paylaştı.



Ronaldo da mesaj yayımladı





Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo da, Barcelona halkı için destek mesajı yayınladı. Barcelona'dan gelen haberlerle dehşete kapıldığını söyleyen Ronaldo, dayanışma yapılması gerektiğini vurguladı.