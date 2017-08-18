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Spor

Arda Turan ve Ronaldo'dan 'Barcelona' mesajı

İki futbolcu, Barcelona'da gerçekleşen saldırıya ilişkin mesaj paylaştı

18 Ağustos 2017 01:46

Barcelona’da forma giyen futbolcu Arda Turan ve Real Madrid'in oyuncusu Ronalda Barcelona'da gerçekleşen saldırıya ilişkin mesaj yayınladı.

Arda Turan, bugün Barcelona'da gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. "Birlik olma vakti" diyen oyuncu, "Dualarım hayatını kaybedenler ve onların aileleriyle" mesajını paylaştı.
 

Ronaldo da mesaj yayımladı



Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo da, Barcelona halkı için destek mesajı yayınladı. Barcelona'dan gelen haberlerle dehşete kapıldığını söyleyen Ronaldo, dayanışma yapılması gerektiğini vurguladı.

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