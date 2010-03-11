Arda Turan ve Emre Güngör antremana çıkmadı

T24 - Galatasaray, 14 Mart Pazar günü Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde bugün (11 Mart 2010) gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde teknik çalışmalar yaptı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Çek oyuncu Milan Baros, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Hakan Balta, Gökhan Zan ve Harry Kewell tedavilerinin ardından salon ve sahada takımdan ayrı idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı takımın bugünkü antrenmanına üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Arda Turan'ın yanı sıra sol kalça adalesinde sertlik bulunan Emre Güngör katılmadı.
Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın (12 Mart 2010) sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.