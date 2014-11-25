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Spor

Arda Turan, UEFA Yılın Takımı'na aday gösterildi

Arda, UEFA tarafından belirlenen 'Yılın 11'ine orta saha kategorisinden aday gösterildi

25 Kasım 2014 14:14

Atletico Madridli milli futbolcu Arda Turan, UEFA tarafından “Avrupa’da Yılın En İyi 11”ine aday gösterildi.

2011’den bu yana İspanya’nın önemli ekiplerinden Atletico Madrid’de top koşturan milli oyuncu Arda Turan, UEFA tarafından büyük bir onura layık görüldü.

Arda, UEFA tarafından belirlenen “Yılın 11”ine orta saha kategorisinden aday gösterildi.

Atletico Madrid, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi’nde final oynarken, İspanya Ligi’nde de şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu başarılarda Arda Turan’ın payı büyüktü.

Arda’nın rakipleri ise şunlar:

Xabi Alonso, Angel Di Maria, James Rodriguez, Koke, Toni Kroos, Luka Modric, Paul Pogba, Ivan Rakitic, Marco Reus, Arjen Robben, Yaya Toure.

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