Arda Turan tekrar Galatasaraylı mı oluyor?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e ikinci şampiyonluk için armağan vermek isteyen Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Arda Turan'ın transferinden kalan 8 milyon Euro’luk borcunu ödemeyen Atletico Madrid’e “Parayı ödemeyin, Arda’yı geri verin” teklifi yaptı. Büyük bir maddi kriz yaşayan Atletico Madrid’in Arda Turan’a izin vermesi bekleniyor.

Süper Lig’de 19. şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray’da başkan Ünal Aysal’ın, teknik direktör Fatih Terim’e şampiyonluk hediyesi olarak Atletico Madrid’te forma giyen eski takım kaptanı Arda Turan’ı almak istediği ortaya çıktı.

İki sezon önce 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol kulübüne satılan Arda’yı geri isteyen başkan Aysal’ın, şampiyonluğun ardından bu büyük transfer bombasını patlatmak istediği öğrenildi.

Htspor'dan yer alan habere göre; Atletico Madrid’in içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle Arda’nın bonservisi için 8 milyon Euro’luk borcunu halen ödemediği, bunun üzerine harekete geçen Ünal Aysal’ın da, İspanyol kulübünün hissedarı olan Gil Marin ile görüşerek, “8 milyon Euro’yu ödemeyin, karşılığında Arda’yı geri verin” önerisi yaptığı belirtildi. Ancak Marin’in bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Aysal’ın Arda konusundaki ısrarını sürdüreceği ve yakında yeni bir görüşmenin daha yapılacağı ifade edildi.

Arda da çok istiyor

Arda Turan’ı geri verme konusunda olumsuz görüş bildiren Atletico Madridli yöneticiler, “Biz, Arda’yı transfer ederken başka bir kulübe satılması durumunda 24 milyon Euro bonservis bedeli koyduk. Şimdi nasıl 8 milyon Euro’ya geri veririz?” diyerek bu öneriye sıcak bakmadıkları belirttiler. 2 yıllık daha sözleşmesi olan milli yıldızın da G.Saray’a dönmek istediği, bu nedenle İspanyollar’ın büyük sıkıntı yaşadıkları ortaya çıktı. Arda’nın da Cimbom’a geri dönme fikrine sıcak bakmasıyla umutları azalan ve yıldız oyuncusundan verim alamama korkusu yaşayan A.Madrid’in, ilerleyen günlerde Sarı-Kırmızılı kulübün teklifine olumlu yanıt verebileceği ve 2 yıl aradan sonra Arda’nın yeniden G.Saray forması giyebileceği konuşuluyor.

'Abimin dönmesini istiyorum'

Önceki akşam twitter hesabında sarı-kırmızılı taraftarların sorularını yanıtlayan Okan Turan öyle bir itirafta bulundu ki iş çok ciddi… “Ben de her Galatasaray taraftarı gibi abimin Galatasaray’a dönmesini istiyorum! Bazen böyle kısa ayrılıklar olur. İnşallah dönecek abim, dualarınızı eksik etmeyin” diye tweet atan Okan, yazdıklarının çok ses getirmesi sonucunda geri adım attı ve tweetlerini silmek zorunda kaldı.

Parçalı forma olsun yeter!

Arda’nın kardeşi sözlerine şöyle devam etti:

“10 numara Metin Oktay’ın forması olduğu için giymek istemişti ama her şeyden önemlisi parçalı… Parçalı üstte olduktan sonra gerisi boş.”

Sakatlığı nedeniyle bir süredir Atletico Madrid’i yalnız bırakan Arda Turan’ın yeni uzun saçlı ve sakallı imajına da imalı bir göndermede bulunan Okan, “Gurbet zor… Saçları da bir eğlence” diye ekledi.