Arda Turan şoku!



Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan, 83. dakikada gelişen bir pozisyonda acılar içinde yerde kaldı.



Uzun süre yerden kalkamayan Turan, oyun kenarına sağlık görevlilerinin yardımıyla gelebildi. Oyuna yine giren Arda sekerek bir kaç dakika daha maça devam etti. Trabzonspor'un beraberlik golü de bu anlar da geldi. Arda Turan 86. dakikada yerini Serkan Kurtuluş'a bıraktı. Arda Turan oyundan çıkar çıkmaz doğrudan soyunma odasına götürüldü.



Arda Turan'a bir krampon darbesi geldiği ancak UEFA Kupası rövanş maçında Hamburg ile oynanacak karşılaşmada forma giymesine engel olmadığı öğrenildi.





