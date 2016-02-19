Arda Turan, Şişli'de 3 milyon liralık esnaf lokantası açtı

Futbolda kazandığı paralarla iş hayatına ciddi yatırımlar yapan Arda Turan, yakında bir zincir haline getirmeyi planladığı 'yeni nesil esnaf lokantası'nı açtı.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre; Arşiv adını taşıyan ve 3 milyon liraya mal olan “yeni nesil esnaf lokantası”nda Türk mutfağının önemli lezzetleri yer alacak. Restoranda kullanılan tüm malzemeler, Türkiye'nin pek çok ilinden organik olarak temin edilecek. Yaklaşık 150 kişilik kapasiteye sahip restoranın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Arda Turan, “Türk mutfağı restoranımız açıldı. Şişli’de sevgi var, muhabbet var. Bekleriz efendim” ifadelerini kullandı. Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, ortakları Cemal Sarıhan ile birlikte açtıkları lokanta ile bizzat ilgileniyor.

Ortağı ve yakın arkadaşı Cemal Sarıhan ile kurduğu lokantayı Türkiye'de zincir haline getirmeyi planlayan Arda Turan’ın ilerleyen dönemlerde Avrupa’da da şube açması bekleniyor.