Arda Turan sinirden ağladı!

Derbide çok kötü oynayan Arda Turan, maçtan sonra soyunma odasında ağladı.

Şükrü Saracoğlu Stadı’ndaki maçtan önce tribünlere koşarken kendisini iten Baroni’yle kapışan, karşılaşmada ise hiçbir varlık gösteremeyen Arda Turan’ın mücadele sonrası soyunma odasında sinirden ağladığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun moralinin bir hayli bozulduğu ve kimseyle konuşmadığı belirlendi.

Teknik direktör Rijkaard, performansını beğenmediği Arda’yı 57’inci dakikada kenara almış ve Harry Kewell’ı sahaya sürmüştü. Kaptan’ı karşılaşmanın ardından Avustralyalı futbolcunun teselli ettiği de gelen haberler arasında.



Hollandalı hocanın bu gelişmelerden sonra üst üste oynanacak olan Bucaspor ve Sivasspor maçlarında genç yeteneği kenarda tutmayı düşündüğü bildirildi.