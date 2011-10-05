-Arda Turan: Şansımız yüzde 51 İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Milli futbolcu Arda Turan, 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında 7 Ekim Cuma günü Almanya ile oynanacak karşılaşmada, Türkiye'nin şansının yüzde 51 olduğunu söyledi. Arda, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, Almanya ile Türkiye'de oynayacaklarına vurgu yaparak, ''O yüzden inancımız ve konsantrasyonumuz tam... Ülkemizi, halkımızı sevindirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Var gücümüzle çalışacağız. Sonuçta 4 puan da bize yetiyor ama biz bunu unutarak çıkacağız sahaya. Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyoruz. Ülkemiz, bizim ve futbolumuzun gelişmesi açısından bu çok önemli. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Almanya karşısında şansımızı yüzde 51 olarak görüyorum'' dedi. Almanya'nın iyi bir takım ve bir dünya ekolü olduğunu kaydeden Arda, ''Ama ülkemizde oynanan bir maçta hiçbir şeyin bizi ve taraftarımızı ürkütmemesi lazım. Ben böyle söylüyorum ama dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaşıyoruz. Biz Türkiye'de oynuyorsak, dünyadaki her takımı yenecek, zorlayacak gücümüz var'' ifadesini kullandı. Arda, Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'e özel bir önlem alınıp alınmayacağı yolundaki bir soruyu da ''Biz bugüne kadar hiçbir futbolcuya özel önlem almadık. Bu konuda kararı antrenörlerimiz verir. Ama Mesut gerçekten çok üst düzey yeteneklere sahip, çok büyük bir oyuncu. Saha içinde dikkat edilmesi gereken bir futbolcu. Mesut çok büyük bir başaktör, ona karşı dikkatli olmak lazım'' şeklinde konuştu.