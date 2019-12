-ARDA TURAN: ŞAMPİYON OLACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, yaşına rağmen çok önemli işlere ve saygı duyulacak başarılara imza attığını söyledi. Arda Turan, Galatasaray Kulübü'nün resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin ekim ayı sayısına verdiği röportajda, kendisini tecrübeli oyuncu sınıfında gördüğünü dile getirdi. İşini severek yaptığını belirten Arda Turan, ''Dönüp geriye baktığımda bir çok maç geçirdiğimi, çok önemli tecrübeler yaşadığımı görüyorum. Performansımı bir kenara koyalım, yaşadığım tecrübe ile saygı duyulacak başarılara ulaştım. Bu açıdan bakarsak, artık benim gibi bir futbolcuya genç diyemezsiniz'' ifadelerini kullandı. Arda Turan, sezona kötü başladıklarını ancak şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, ''Eskişehir maçından sonra 'Bu galibiyet şampiyonluk için atılan bir adımdı' demiştim. Ben inanıyorum, sonuna kadar gidip şampiyon olacağız'' görüşünü dile getirdi. Galatasaray'da çok hızlı bir çıkış yakaladığını, kendisiyle ilgili beklentileri yukarılara taşıdığını kaydeden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir asistle maç tamamlıyorum, 'Hani gol nerede?' diyorlar. Gol atıyorum, 'İkincisini nasıl kaçırdın?' diyorlar. Çok iyi bir maç çıkarıyorum, 'Skora etki etmedi' diyorlar. Arda'yı kötü oynuyor göstermek insanların işlerine geliyor. Muhakkak futboldan anlayan insanlar böyle düşünmüyor ama taraftarların önemli bir kısmı da basın da beni böyle gösterenlere inanıyor ve onların istediği gibi hareket ediyor. Hep taraftara yönelik olarak şunu söylüyorum; Benim hakkımda söylenenlere değil, benim söylediklerime inanın. Maalesef önemli bir kesim hakkımda çıkan yalan yanlış ifadelere inanıyor.'' - ''AVRUPA ZAMANI'' - Takım kaptanı olarak sarı-kırmızılı formayı giymekle büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Arda Turan, ''Gerçekleşen bu hayalin kıymetini biliyorum. 'Peki yarın hayaliniz nedir?' dersen, Galatasaray formasını giymek, kaptanlık pazubandını takmak' derim. Amacım yarın da bu hayalimi gerçekleştirmek ve gerçekleşirse de şükretmek'' dedi. ''Bugünden 2015'i düşünüyor musun?'' şeklindeki soruyu ''O tarihte 28 yaşında olacağım. Ancak şimdi o tarihe bakarsam şunu söylemeliyim; artık benim için Avrupa zamanı geliyor'' şeklinde yanıtlayan Arda Turan, ''Ne zaman yurt dışına transfer olacaksın? Transferin son gününde Atletico Madrid'in senin için yaptığı teklif çok konuşuldu?'' şeklindeki soruyu ise ''Kulübüm izin verdiği zaman yurt dışına gitmek istiyorum. Ama buradayken kulübüm için elimden geleni yapacağım. Atletico Madrid ile ben bireysel olarak görüşmedim. Ama menajerime ve kulübüme teklif geldi'' şeklinde yanıtladı. ''Bir gün yurt dışına gideceksin. Bunu Galatasaraylılar da çok istiyor ama bir gün dönecek olursan vereceğin karar şimdiden tartışılıyor'' şeklindeki ifade üzerine Arda Turan, ''Herkes neyin ne olduğunu biliyor aslında. Hayal kırıklığına uğradım bazı durumlarda. Ama ben kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım'' dedi. - ''BAŞKA ÜLKENİN VATANDAŞI OLSAYDIM'' - İngiltere'nin kendisine daha uygun olabileceğini ancak hemen her ülkede futbol oynayabileceğini ifade eden Arda, ''Tabi bir de Türk pasaportu meselesi var. Eğer başka bir ülkenin vatandaşı olsaydım şu anda Avrupa'nın büyük bir takımında oynardım. Bu çok konuşulan bir durum. Zaman zaman Türk futbolcuları bunu dile getirir. Bunu Tuncay, Hamit ve Nihat'la konuşmak daha doğru olur. Türk futbolcusuna bakış biraz farklı, daha olumsuz bakıyorlar. Avrupa'da da oynarsak daha çok çalışmalıyız'' değerlendirmesini yaptı. - ''BAŞARISIZLIKTA EN BÜYÜK PAY FUTBOLCULARIN'' - Galatasaray'ın geçen yılın başında çok iyi bir futbol ortaya koyduğunu ancak uzun süredir istikrarın yakalanamadığını belirten Arda Turan, ''Bir sene beşincilik, ardından üçüncülük aldık. Bu dereceler Galatasaray için başarısızlıktır. Fakat başarısızlık kişilerin ya da ekibin belirli bir parçasının değil. Burada herkesin sorumluluğu var. Ama en büyük pay kimin derseniz, bence futbolcularındır'' ifadelerini kullandı. -MESSİ İLE KARŞILAŞTIRMA- Kendisinin, Leionel Messi veya Cristiano Ronaldo olmadığını kaydeden Arda Turan, ''Ben takım oyuncusuyum. Bence şu an dünya üzerinde her hangi bir futbolcu Messi ile kıyaslanamaz. Çok farklı bir oyuncu. Ama karşılaştırma biraz beni eleştirmek için yapılıyor. Ortaya böyle bir şey atıyorlar. İnsanların da dikkatini çekiyor. Bunun üzerine günlerce konuşuluyor ve bir şekilde bana eleştiri olarak dönüyor bu durum'' değerlendirmesinde bulundu. Yabacı oyunculara pas atmadığı yönündeki eleştirilerin doğru olmadığını kaydeden Arda Turan, ''Bunu söyleyenler neyi düşünerek ya da neyi görerek söylüyorlar bilmiyorum. Ama onlar öncelikle yabancı hayranı. Türk futbolcusunu her zaman ikinci plana atan insanlar. Örneğin geçen sezon yazıldı, Giovani Dos Santos'a pas atmamışım. Bu kesinlikle doğru değil'' ifadelerini kullandı. Arda Turan, tüm yabancı futbolcuların Galatasaray'a katkı sağlaması için uğraştığını, onların da elinden geleni yaptığını kaydetti.