-Arda Turan sakatlığı sebebiyle 2 hafta forma giyemeyecek MADRİD (A.A) - 13.10.2011 - Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın, Türkiye'nin Azerbaycan ile yaptığı 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında sakatlandığı öğrenildi. Madrid'e dün gece gelen futbolcu, İstanbul'da MR'ını çektirdiğini ve yaklaşık 2 hafta sürecek bir sakatlığının olduğunu söyledi. Arda, Atletico Madrid'in bu hafta ligde Granada, gelecek hafta da Avrupa Ligi'nde Udinese ile yapacağı deplasman maçında forma giyemeyecek.