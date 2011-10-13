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Spor

Arda Turan sakatlığı sebebiyle 2 hafta forma giyemeyecek MADRİD (A.A)

13 Ekim 2011 12:52

-Arda Turan sakatlığı sebebiyle 2 hafta forma giyemeyecek MADRİD (A.A) - 13.10.2011 - Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın, Türkiye'nin Azerbaycan ile yaptığı 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında sakatlandığı öğrenildi. Madrid'e dün gece gelen futbolcu, İstanbul'da MR'ını çektirdiğini ve yaklaşık 2 hafta sürecek bir sakatlığının olduğunu söyledi. Arda, Atletico Madrid'in bu hafta ligde Granada, gelecek hafta da Avrupa Ligi'nde Udinese ile yapacağı deplasman maçında forma giyemeyecek.

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