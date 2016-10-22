Arda Turan, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'yi 4-0 yenerek moral bulan Barcelona, hafta sonunda gideceği Valencia deplasmanı öncesinde sakatlıklar sebebiyle kadro sıkıntısı çekiyor.

City karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Pique ve Jordi Alba'dan yoksun olacak Barcelona, Arda Turan ve Rafinha'dan gelen sakatlık haberleriyle darbe aldı.

Arda Turan'ın sol dirseğindeki sakatlık sebebiyle Valencia maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklanırken, 3 hafta sahalardan uzak kalacak Pique ve 2 hafta takımdan ayrı kalacak olan Jordi Alba da Mestella'da maç kadrosunda yer almayacak.