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Spor

Arda Turan sakatlandı

Arda'nın sakatlığı sonrası kulüp doktorları, mevcut durumu tespit etmek için yıldız futbolcuyu hastaneye götürme kararı aldı

30 Ocak 2015 16:21

Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, bugün yapılan antrenmanda sakatlandı. Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı.

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona ile oynanan rövanş maçında hakeme ayakkabı fırlatmasıyla gündeme gelen Arda Turan bugün yapılan antrenmanda büyük şanssızlık yaşadı.

Yıldız oyuncu bir pozisyon sonrası çalışmayı yarım bırakmak zorunda kaldı. Arda'nın sakatlığı sonrası kulüp doktorları, mevcut durumu tespit etmek için yıldız futbolcuyu hastaneye götürme kararı aldı. Arda tesislerden ayrılarak doktorlar gözetiminde Madrid'de özel bir hastaneye götürüldü. Bazı tetkikler uygulanacak olan milli futbolcunun sakatlığıyla ilgili detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.

 

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