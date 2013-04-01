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Spor

Arda Turan sakatlandı!

Arda Turan, sol ayak bileğinden sakatlanmasının ardından 26. dakikada yerini Raul Garcia'ya bırakmak zorunda kaldı

01 Nisan 2013 13:09

La Liga'nın 29. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia ile 1-1 berabere kalırken Arda Turan maçın 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia ile 1-1 berabere kaldı.

Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maçın 5. dakikasında Valencia, Jonas'ın golüyle öne geçerken, bir dakika sonra Falcao ile Atletico Madrid beraberlik golünü attı. Maç boyunca Valencia, galibiyete daha yakın taraf olsa da aradığı golü bulamadı. Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren iki takım
haftayı 1'er puanla kapattı.

Bu arada Atletico Madrid'deki milli futbolcu Arda Turan, ilk 11'de sahaya çıksa da sol ayak bileğinden sakatlanmasının ardından 26. dakikada yerini Raul Garcia'ya bırakmak zorunda kaldı. Arda, 6. dakikada yaptığı ortada Falcao'nun topla bulaşmasını ve gol atmasını sağlayan isim oldu.

29. hafta sonunda Atletico Madrid 61 puanla 3. sırada yer alırken, Valencia ise 46 puanla 6. sırada kaldı.

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