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Spor

Arda Turan sakatlandı

Almanya maçı hazırıklarını sürdüren (A) Milli takımda kasığından sakatlanan Arda Turan, antrenmanı yarıda bıraktı.

05 Ekim 2010 03:00

T24- Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Berlin'de Almanya ile karşılaşacak (A) Milli Takım'da Arda Turan, sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
 

Karl-Liebknecht Stadı'nda basına ve taraftara açık yapılan antrenmanın toplu çalışma bölümünde yer alan Arda Turan, herhangi bir müdahaleye uğramamasına rağmen kasığında oluşan rahatsızlıktan dolayı antrenmanı tamamlayamadı.
 

Ağrıları dinmediği öğrenilen ve oldukça üzgün görülen Arda Turan, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile konuştuktan sonra, takım doktoru Cengiz Dinç ile saha içinde bir süre yürüdü.


Arda Turan, daha sonra özel bir araçla kamp yapılan Schwielovsee Oteli'ne götürüldü. Öte yandan bugün yapılan antrenman dayanıklılık testi ile başladı. Antrenmana İsmail Köybaşı, ayağında oluşam ödem nedeniyle katılmazken, sakatlığı bulunan Hamit Altıntop takımdan ayrı koşu yaptı.


Hollandalı Teknik adam Guus Hiddink, futbolculara yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptırdı. Milli Takım'ın antrenmanını Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgöner ile yönetici Levent Kızıl da izledi.

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