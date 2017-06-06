Arda Turan: Pişman değilim; Milli Takım'ı bırakıyorum

Gazeteci Bilal Meşe'nin boğazını sıkıp, sinkaflı küfürler ederek saldıran Arda Turan, pişman olmadığını belirterek "Kuş gibi hafifledim" dedi. Turan, Milli Takım'daki kariyerini de sonlandırdığını açıkladı.

Basın mensupları da Arda Turan'ı protesto etmek amacıyla basın toplantısını terk etti. Turan, konuşmasını takım arkadaşlarına karşı yaptı.

Turan, Milli Takım'ın Makedonya maçı sonrası uçakta Milliyet gazetesi yazarı Meşe'ye sinkaflı küfürler ederek saldırmıştı. Meşe, Arda Turan'ın kendisine önce küfür ettiğini ardından da yumruk sallayarak boğazını sıktığını söylemişti.

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Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde konuşan Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Pişman mıyım, değilim. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Hayatım boyunca bana söylenenlerin hiç birisini unutmadım. Bana yapılanları hiç unutmadım. 2006'da ıslıklandığım şekli hiç unutmadım. Hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Ben Milli Takım tişörtü üstümdeyken bir hata yaptım. Ve hocamızla, federasyon başkanımızla konuşup Kosova maçında olmama kararı aldık.

Hayatım boyunca hiç iyi futbolcu olmak için uğraşmadım. bu benim mesleğim bunun için çalışıyorum, uğraşıyorum. Ben iyi adam olmak onurlu bir adam olmak için uğraştım. Biz öyle haberler yapmadık şunları çıkartacağız filan, evet o imzaları değiştirmiş başkasının imzasıyla o sayfaları doldurduklarını biliyorum. O yapanların hangisini görürsem aynı tepkiyi verir miyim bilmiyorum.

Ama aynı siniri ve aynı tepkiyi göstereceğim. Bugün buraya Türk Milli Takımı'nın her kademesinde hizmet etmiş, ülkesini severek sadece formaya aşık birisi olarak, parayı ve başka bir şeyi düşünmeyerek sahaya çıkmış bir oyuncu olarak konuşuyorum.

Ülkemi, bayrağımı çok seviyorum, ülkemin insanlarını çok seviyorum. Her bu sıkıntılar olduğunda istiyorsanız kenara çıkayım diyordum. Çünkü zarar verdiğimi düşünüyordum. Artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma ve içerde konuştuğum bir çok insana aileme çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım.

Yine ödeyeceğim ve gereğini yapıyorum ve Milli Takım kariyerimi sonlandırıyorum. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu ve adamlığımı bırakırım. Ne yaptıklarını ne ettiklerini çok iyi biliyorum ve her zaman tepkim aynı olacak."